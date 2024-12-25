الخميس 26 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
«المناطيد الهوائية» تضئ سماء «ليوا الدولي»
26 ديسمبر 2024 00:46
يضيء وسط الكثبان الرملية.. الزوار يستمتعون بعروض "المنطاد الهوائي" في مهرجان ليوا الدولي
أبوظبي
مهرجان ليوا الدولي
مهرجان ليوا
الصحراء
ليوا
المنطاد
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
«السيارات الكلاسيكية» في «قرية ليوا»
24 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
انهيار جزئيّ لرصيف ميناء سانتا كروز في كاليفورنيا
24 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
"بيوت منتصف الطريق".. من الإدمان إلى المجتمع
23 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
«العجلة العملاقة» في «مهرجان أم الإمارات»
23 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يلهم الأجيال
22 ديسمبر 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
قمة «تل مرعب» تنتظر «عشاق التحدي» في «ليوا الدولي»
علوم الدار
«قرية ليوا» وجهة استثنائية للعائلات في «قلب الصحراء»
الترفيه
المنطاد  الهوائي.. مغامرة تضيء سماء ليوا
علوم الدار
«قرية ليوا».. منصة مثالية تثري مشاريع الشباب
علوم الدار
قمة «تل مرعب» تنتظر «عشاق التحدي» في «ليوا الدولي»
26 ديسمبر 2024
علوم الدار
«قرية ليوا» وجهة استثنائية للعائلات في «قلب الصحراء»
26 ديسمبر 2024
الترفيه
المنطاد  الهوائي.. مغامرة تضيء سماء ليوا
اليوم 01:31
علوم الدار
«قرية ليوا».. منصة مثالية تثري مشاريع الشباب
24 ديسمبر 2024
شاهد أيضًا
علوم الدار
«المناطيد الهوائية» تضئ سماء «ليوا الدولي»
الأخبار العالمية
لحظات مرعبة من داخل الطائرة الأذربيجانية قبل سقوطها
الأخبار العالمية
إعادة فتح برج إيفل للزوار
علوم الدار
«السيارات الكلاسيكية» في «قرية ليوا»
علوم الدار
انهيار جزئيّ لرصيف ميناء سانتا كروز في كاليفورنيا
علوم الدار
"بيوت منتصف الطريق".. من الإدمان إلى المجتمع
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©