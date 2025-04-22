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من هو العراقي المرشح لخلافة البابا فرنسيس؟
23 ابريل 2025 01:42
الفاتيكان
أميركا اللاتينية
البابا فرنسيس
بابا الفاتيكان
الكنيسة الكاثوليكية
العراق
محمد شياع السوداني
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كيف ستجري مراسم جنازة البابا فرنسيس؟
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آخر رسالة للبابا فرنسيس
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