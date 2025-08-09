الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ 67 للمساعدات الإنسانية إلى غزة
10 أغسطس 2025 00:15
حرب غزة
فلسطين
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
الإمارات
غزة
المساعدات الإنسانية
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
دعوة إماراتية من عبدالله بن زايد للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين
3 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات تسلّم 65 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية لغزة
3 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإنزال الـ60.. وشاحنات طبية إماراتية إلى غزة
2 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات.. جهود دؤوبة لإنهاء معاناة أهالي غزة
1 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تطالب بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة
23 يوليو 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
مفوضية حقوق الإنسان لـ«الاتحاد»: «عسكرة المساعدات» في غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي
علوم الدار
مساعدات الإمارات إلى غزة.. تحول نوعي في الاستجابة الإنسانية
الحق الفلسطيني
غزة والدعم الإنساني
الأخبار العالمية
مفوضية حقوق الإنسان لـ«الاتحاد»: «عسكرة المساعدات» في غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي
اليوم 01:24
علوم الدار
مساعدات الإمارات إلى غزة.. تحول نوعي في الاستجابة الإنسانية
اليوم 01:23
الافتتاحية
الحق الفلسطيني
اليوم 00:01
الافتتاحية
غزة والدعم الإنساني
4 أغسطس 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
وفاة قائد مهمة «أبولو 13» إلى القمر
الأخبار العالمية
ترامب وأرمينيا وأذربيجان.. ووساطة «نوبل للسلام»
الأخبار العالمية
دوامة مائية فوق هافانا
الأخبار العالمية
اتفاق سلام تاريخي بين أرمينيا وأذربيجان
الأخبار العالمية
تحييد قنبلة بريطانية وزنها 500 كيلوجرام في بلغراد
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ 67 للمساعدات الإنسانية إلى غزة
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©