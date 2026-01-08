الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
غضب في مينيابوليس بعد حادثة إطلاق نار
8 يناير 2026 19:45
حادث إطلاق نار
أميركا
مينيابوليس
إطلاق نار
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لقاء مرتقب بين ترامب وبيترو في البيت الأبيض
اليوم 19:15
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
مروحية تقل مادورو تصل إلى نيويورك لمحاكمته
5 يناير 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
فنزويلا.. الجيش يعترف برودريغيز رئيسة بالإنابة
5 يناير 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب: كاركاس كانت في ظلام حالك بفضل خبرتنا
4 يناير 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب: سنرسل شركاتنا النفطية إلى فنزويلا
4 يناير 2026
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
واشنطن تهدد وزير داخلية فنزويلا بمصير مادورو «إذا لم يتعاون»
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: العملية الأميركية في فنزويلا قوَّضت القانون الدولي
الأخبار العالمية
فنزويلا: نسعى إلى بناء علاقة متوازنة مع واشنطن
الأخبار العالمية
دراسة بحثية لـ«تريندز»: اعتقال مادورو يعيد تشكيل نفوذ واشنطن في أميركا اللاتينية
الأخبار العالمية
واشنطن تهدد وزير داخلية فنزويلا بمصير مادورو «إذا لم يتعاون»
اليوم 01:48
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: العملية الأميركية في فنزويلا قوَّضت القانون الدولي
7 يناير 2026
الأخبار العالمية
فنزويلا: نسعى إلى بناء علاقة متوازنة مع واشنطن
6 يناير 2026
الأخبار العالمية
دراسة بحثية لـ«تريندز»: اعتقال مادورو يعيد تشكيل نفوذ واشنطن في أميركا اللاتينية
6 يناير 2026
شاهد أيضًا
علوم الدار
يعجبني الفأل الحسن.. خطبة الجمعة 9 يناير 2026
الأخبار العالمية
غضب في مينيابوليس بعد حادثة إطلاق نار
الأخبار العالمية
عاصفة عنيفة تشل إسطنبول وتدمر مركبات
الأخبار العالمية
حرائق غابات في أستراليا وتحذير من ظروف "كارثية"
الأخبار العالمية
تساقط الثلوج يضرب أوكرانيا مع حالة تأهب
الأخبار العالمية
لقاء مرتقب بين ترامب وبيترو في البيت الأبيض
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©