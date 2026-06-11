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اقتصاد
برنامج "إثراء" للتوطين: تمكين الكفاءات الوطنية لقيادة مستقبل القطاع المالي
11 يونيو 2026 18:29
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