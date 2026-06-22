الإثنين 22 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
إطلاق نار يحول مدرسة بالفلبين إلى مأساة
22 يونيو 2026 18:37
إطلاق نار
الفلبين
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات.. شريك إنساني للاجئين حول العالم
21 يونيو 2026
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات: مواجهة خطاب الكراهية تتطلب تعاون الجميع
20 يونيو 2026
علوم الدار
علوم الدار
15 عاماً.. بوابة الدخول إلى منصات التواصل في الإمارات
19 يونيو 2026
علوم الدار
علوم الدار
15 عاماً.. الحد الأدنى لاستخدام منصات التواصل في الإمارات
18 يونيو 2026
علوم الدار
علوم الدار
رعاية كبارنا.. خطبة الجمعة 19 يونيو 2026
18 يونيو 2026
أخبار ذات صلة
علوم الدار
فريق الاستجابة الإماراتي يتفقّد مركز إيواء متضرري الزلزال جنوبي الفلبين
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة حادثة إطلاق النار في مدرسة وسط الفلبين
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون في إطلاق نار بمدرسة وسط الفلبين
الأخبار العالمية
العاصفة «فرانسيسكو» مرشحة للتحول إلى إعصار فوق بحر الفلبين
علوم الدار
فريق الاستجابة الإماراتي يتفقّد مركز إيواء متضرري الزلزال جنوبي الفلبين
اليوم 15:34
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة حادثة إطلاق النار في مدرسة وسط الفلبين
اليوم 14:05
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون في إطلاق نار بمدرسة وسط الفلبين
اليوم 11:03
الأخبار العالمية
العاصفة «فرانسيسكو» مرشحة للتحول إلى إعصار فوق بحر الفلبين
21 يونيو 2026
شاهد أيضًا
اقتصاد
غياب البيروقراطية يصعد باقتصاد الإمارات عالمياً
علوم الدار
إطلاق نار يحول مدرسة بالفلبين إلى مأساة
علوم الدار
الإمارات.. شريك إنساني للاجئين حول العالم
الأخبار العالمية
حريق هائل يدمر منتجعاً في الدومينيكان
الأخبار العالمية
تصادم قطاري شحن وسقوط عربتين أعلى جسر في ميونيخ
الأخبار العالمية
الإمارات: سلسلة "التسامح والسلام والأمن" تطور فهماً مشتركاً لإسهام التسامح في مسيرة السلام
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©