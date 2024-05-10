تيموثي بي. كارني

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الأمم المتحدة: 80 ألف فلسطيني نزحوا من رفح ويبحثون عن ملجأ
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آلاف المستوطنين يقتحمون بلدة في مدينة سلفيت بالضفة الغربية
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زميل بارز في معهد أميركان إنتربرايز ومؤلف كتاب «الأسرة غير ودية: كيف جعلت ثقافتنا تربية الأطفال أصعب بكثير مما ينبغي».
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