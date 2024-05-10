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تيموثي بي. كارني
تيموثي بي. كارني
زميل بارز في معهد أميركان إنتربرايز ومؤلف كتاب «الأسرة غير ودية: كيف جعلت ثقافتنا تربية الأطفال أصعب بكثير مما ينبغي».
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