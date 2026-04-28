مايو شهر الحسم

تجري الاستعدادات على قدم وساق لاستقبال شهر مايو في أندية العين والجزيرة والوحدة، وينتظره الجميع، ويتأهب فريق العين وجماهيره ومحبوه في الإمارات وخارجها لحمل درع دوري أدنوك للمحترفين، ويطمح الفريق كذلك إلى معانقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يوم الجمعة المقبل، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة 22 من نفس الشهر، ليكمل ثلاثية الموسم.

ويضع اتحاد كرة القدم برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس الاتحاد، ورابطة دوري المحترفين برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس الاتحاد، اللمسات الأخيرة في إنجاح نهائي البطولات الثلاث، بشكل يليق بختامها التي ينتظرها الجميع وجماهير الأندية الثلاثة العين والوحدة والجزيرة، ليتوجوا جهود موسمهم وفرحة جماهيرهم بالتتويج المستحق والفرحة العارمة، التي تنتظر جماهير العين بالجمع بين بطولات الموسم لأول مرة في مسيرة النادي، إن كتب له ذلك أو مشاركة أحد الناديين «الجزيرة والوحدة» له، لأن كرة القدم عادة ما تحمل المفاجآت.

ومن واقع متابعتنا لاستعدادات رابطة دوري المحترفين لختام الموسم لمسنا مدى احترافية الرابطة واستعداداتها لختام الموسم الكروي بدءاً من احتفالية ختام بطولة مصرف أبوظبي الإسلامي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة والدوري العام، في الوقت الذي تستعد فيه الأندية الثلاثة المنافسة لاحتفالية التتويج وقبلها الاستعداد لخوض البطولة وتحقيقها تتويجاً لجهودهم طوال الموسم.

لمسنا خلال اليومين تلك الاستعدادات وجاهزية، الرابطة وكذلك الأندية المنافسة من الناحية الفنية، وكذلك احتفالية ما بعد ذلك بعد التتويج، وقد تكون احتفالاتهم مغايرة لما اعتدنا عليها، خاصة من نادي العين الذي ينتظر التتويج الاستثنائي، إذا ما تحقق له الجمع بين بطولتين أو بين جميعها، كأول نادٍ يحظى بذلك، والتاريخ سوف يوثّق ذلك والأجيال سوف تتناقلها على مدى المواسم المقبلة والأمل يحدوهم في تكرارها.

كل الشكر لاتحاد كرة القدم ورابطة دوري المحترفين ولأنديتنا وجماهيرها ولإعلامنا الرياضي، الذي يعزّز مسيرتنا الرياضية ويوثّق إنجازاتها ولكل جماهيرنا التي وقفت وتقف خلف أنديتها ومنتخبنا الوطني في البطولات التي بخوضها إقليمياً وقارياً ودولياً.

كلنا في انتظار مفاجآت شهر مايو الذي سوف يبدأ بلقاء العين والوحدة يوم بعد غدٍ وحتى ختام كأس صاحب السمو رئيس الدولة وختام دوري المحترفين للموسم الحالي.