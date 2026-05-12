إبداعات الرابطة

نجاحات عديدة يحققها اتحاد كرة القدم برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان العاملة، مع كل فعالية تختتم بها مسابقاته المختلفة، خاصة في احتفالية ختام بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وسابقاتها، وهذا ما لمسناه منذ أن قاد مسيرته مع ختام مسابقاته المختلفة من دوري المحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الاتحاد برعايته على مدار الفترة الماضية.

وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي الذي اختتم قبل فترة بتتويج نادي الوحدة للمرة الرابعة بعد أعوام 1985 و1998 و2001 والبطولة الحالية التي تحمل اسم كأس مصرف أبوظبي الإسلامي هي إحدى المناسبات التي أبدعت رابطة دوري المحترفين بقيادة عبدالله ناصر الجنيبي وزملائه على تنظيمها وإخراجها كما شاهدناه جميعاً قبل صافرة البداية، وحتى لحظات التتويج وما بعدها، ترجمة لتطلعات مجلس إدارة الاتحاد في إخراج احتفالية حفلات التتويج بشكل يليق بحاملها والمسابقة بتاريخها ومنظومة كرة القدم، التي انطلقت مع قيام الدولة ترجمة لتطلعات قيادتنا الرشيدة في دعم مسيرتنا الرياضية وانعكاسات ذلك على الساحة الرياضية والكروية، لتكون ترجمة لتطلعاتنا فالمجال الرياضي كما في المجالات المختلفة.

لم تعُد المسابقات الرياضية والبطولات المختلفة نشاطاً ينتهي بصافرة الحكم وإنما لتتناقلها الأجيال وتستعرض نجاحاتها على مدار العقود القادمة، لتكون حافزاً ومشجعاً للأجيال للمحافظة على تلك المسيرة والانتقال بها إلى مصاف الدول المتطورة في هذا المجال.

والساحة الكروية في انتظار تتويج بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، كما مع الإعلان عن بطل الدوري العام تتويجاً لمسيرة النجاح والإبداع في ختام مسابقاتنا الكروية، لتظل عالقة في الأذهان حتى الموسم المقبل، وهكذا على مدى السنوات المقبلة من مسابقاتنا المختلفة.

الشكر كل الشكر لاتحاد كرة القدم ولجانه ولرئيس رابطة دوري المحترفين وإخوانه في تعزيز مسيرة النجاح، لتكون نموذجاً يقتدى بها في الرياضات المختلفة في القادم من الأيام. فالرياضة كما هي منافسة في الساحات فهي كذلك في المدرجات وخارجها لتكون راسخة في الأذهان مع كل انطلاقة لها وختامها في القادم من الأيام.