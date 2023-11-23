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ذياب بن محمد بن زايد وخليفة بن طحنون يشهدان العرس الجماعي الأول في مجلس الهواشم

ذياب بن محمد بن زايد وخليفة بن طحنون يشهدان العرس الجماعي الأول في مجلس الهواشم
23 نوفمبر 2023 21:05

أبوظبي (وام)
شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، حفل استقبال أقيم في مجلس الهواشم في أبوظبي، بمناسبة حفل الزفاف الأول لأبناء المنطقة. 

وأعرب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تهانيه للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة، مشيراً سموه إلى دور الأعراس الجماعية في دعم شباب الوطن، وتعزيز الترابط الاجتماعي والاستقرار الأسري. 
حضر حفل الاستقبال، الذي نظَّمته «مجالس أبوظبي» في ديوان الرئاسة، عدد من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمع من المدعوين.

يذكر أن العرس الجماعي شمل عدداً من أصحاب الهمم في إطار التعاون مع منصة «مبروك ما دبَّرت» الخاصة بأصحاب الهمم، التي أطلقتها «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم» لدمجهم في المجتمع، وإشراكهم في مختلف فعالياته ومناسباته.

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كما حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل الاستقبال الذي نظَّمته مجالس أبوظبي بديوان الرئاسة في مجلس الهواشم في أبوظبي بمناسبة العرس الجماعي الأول لأبناء المنطقة.

وأعرب معاليه عن خالص تهانيه للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة، مشيراً إلى دور الأعراس الجماعية في دعم شباب الوطن، وتعزيز الترابط الاجتماعي والاستقرار الأسري.

وأعرب معالي عبدالله السيد الهاشمي عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة لما تقدمه من دعم لتخفيف تكاليف الزواج عن كاهل الشباب.

المصدر: وام
ذياب بن محمد بن زايد
العرس الجماعي
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