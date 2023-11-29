كل الطرق تؤدي إلى «كوب 28»

شروق عوض (دبي)

أكد معالي مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن الهيئة وضعت خطة متكاملة لتسهيل وصول المشاركين وزوار مؤتمر الأطراف «COP28» في مدينة إكسبو دبي، وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية، ومنها مدينة إكسبو دبي ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، حيث جرى وضع خطط فنية عدة لإدارة التنقل باستخدام وسائل النقل المختلفة من خلال محطات المترو ومحطات الحافلات، إضافة إلى مركبات الأجرة الموزعة في موقع الحدث، كما وضعت الهيئة خطة لإدارة الحركة المرورية للمركبات على شبكة الطرق المحيطة والتقاطعات المرورية ضمن موقع الحدث، كما وضعت الهيئة خططاً بديلة للتعامل مع جميع الفرضيات المحتملة في حال حدوث ازدحامات مرورية، لضمان انسيابية الحركة المرورية بشكل دائم على مدار أيام الحدث.

وأوضح الطاير في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الخطة تعتمد على توفير وسائل تنقل صديقة للبيئة للمشاركين وزوار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، تشمل مترو دبي الذي يعمل بالطاقة الكهربائية، ومركبات الأجرة والليموزين الهجينة والكهربائية، وكذلك خدمة الحافلات العامة الداخلية والخارجية لنقل المشاركين والزوار.



توعية وتمكين

التجارب والفعاليات في مؤتمر الأطراف صممت لتوعية وإشراك وتمكين كل من مبتكري المشاريع التي تدعم العمل المناخي والمهتمين بأن يصبحوا من داعمي العمل المناخي من خلال الممارسات الحياتية اليومية



المنطقة الخضراء

المنطقة الخضراء، تضم أول عرض أزياء مستدام بتاريخ مؤتمرات الأطراف، وعرض العديد من الأعمال والتجارب الفنية، والمسرحية وغيرها الكثير خلال الفترة الممتدة بين 3 و12 ديسمبر.