«كوب 28».. نجاح فاق التوقعات

أبوظبي (الاتحاد)

نجاح فاق التوقعات، حققه «كوب 28» في التأسيس لمرحلة جديدة من العمل المناخي، وخلق حالة من التوافق العالمي في مواجهة تحديات المناخ، وتعزيز جهود حماية الكوكب، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي، كما أرسى المؤتمر الذي جرت فعالياته في مدينة إكسبو دبي على مدى 14 يوماً قواعد عملية فاعلة لتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وحقوق الأجيال القادمة في الموارد، وتحسين مستوى جودة الحياة وسُبل العيش.

- 198 طرفاً أقرت اتفاقاً تاريخياً يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي

- 158 دولة اعتمدت إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي

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