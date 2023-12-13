الخميس 14 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«كوب 28».. نجاح فاق التوقعات

«كوب 28».. نجاح فاق التوقعات
14 ديسمبر 2023 02:07

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة وذي يزن بن هيثم يبحثان العلاقات بين البلدين
خالد بن محمد بن زايد وذي يزن بن هيثم: المساحات الإبداعية تعزز روابط الإمارات وعُمان
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

نجاح فاق التوقعات، حققه «كوب 28» في التأسيس لمرحلة جديدة من العمل المناخي، وخلق حالة من التوافق العالمي في مواجهة تحديات المناخ، وتعزيز جهود حماية الكوكب، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي، كما أرسى المؤتمر الذي جرت فعالياته في مدينة إكسبو دبي على مدى 14 يوماً قواعد عملية فاعلة لتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وحقوق الأجيال القادمة في الموارد، وتحسين مستوى جودة الحياة وسُبل العيش.
- 198 طرفاً أقرت اتفاقاً تاريخياً يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي
- 158 دولة اعتمدت إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي
- 144 دولة أقرت إعلان الإمارات بشأن المناخ والصحة بهدف تطوير منظومات صحية مستدامة ومرنة مناخياً

كوب 28
COP28
الإمارات
مؤتمر الأطراف
آخر الأخبار
أطفال فلسطينيون في خيمة مؤقتة أقيمت بمدرسة في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. كارثة صحية وتفشٍ للأمراض جراء تكدس النازحين
14 ديسمبر 2023
«يونيسف»: الأزمات تحرم أطفال لبنان من التعليم
الأخبار العالمية
«يونيسف»: الأزمات تحرم أطفال لبنان من التعليم
14 ديسمبر 2023
أرشيفية
الأخبار العالمية
ثلث سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة
14 ديسمبر 2023
أطفال فلسطينيون يجلسون قرب النار للتدفئة بمركز إيواء في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا تدعو لعقد مؤتمر دولي لإيجاد حل للقضية الفلسطينية
14 ديسمبر 2023
مصريون عند وصولهم للتصويت في مركز اقتراع بالقاهرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إعلان نتائج الانتخابات المصرية 18 ديسمبر
14 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©