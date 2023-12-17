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شرطة دبي تصدر توضيحاً بشأن سقوط جزء صغير من مبنى تابع لـ"الملا بلازا"

شرطة دبي
17 ديسمبر 2023 13:22

أكدت شرطة دبي أن الجهات المعنية في حكومة دبي تعاملت مساء أمس مع حادث سقوط جزء صغير من مبنى تابع لمركز الملا بلازا بسبب التخزين الخاطئ لمواد ثقيلة.

وأوضحت أنه قد تم تسجيل إصابتين بسيطتين جراء الحادث، وباشرت مختلف الجهات باتخاذ جميع الإجراءات لضمان صحة وسلامة جميع العاملين وزوار المركز.

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وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر منصة "إكس".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حكومة دبي
دبي
شرطة دبي
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