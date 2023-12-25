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لجنة شؤون الخبراء في "قضاء أبوظبي" تطلع على طلبات القيد لـ 7 خبراء

لجنة شؤون الخبراء في "قضاء أبوظبي" تطلع على طلبات القيد لـ 7 خبراء في مختلف التخصصات
25 ديسمبر 2023 14:36

اطلعت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات القيد بجدول الخبراء لـ 7 خبراء في مختلف التخصصات، وقررت إخضاعهم لبرنامج التأهيل الأساسي للخبراء، والمعد من قبل أكاديمية أبوظبي القضائية، على أن يكون اجتياز البرنامج شرطاً لقبولهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث وافقت اللجنة على طلبات تجديد لـ 3 خبراء في مختلف التخصصات، كما وافقت على طلب قيد خبير بجدول الحراسة والتصفية القضائية، فيما اطلعت اللجنة على شكوى واحدة مقدمة ضد خبير واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

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وقررت لجنة شؤون الخبراء وقف قيد خبير، وذلك بعد الاطلاع على نتائج التقييم الفني لأعمال الخبراء أمام الجهات القضائية لعام 2023، وبناءً على ما انتهت إليه عمليات التقييم والتفتيش على أدائهم وفق اللوائح والضوابط المعمول بها.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار محمد كامل الجندي - قاضي بمحكمة العين، ويوسف حسن الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، والخبير الدكتور حارب حمد الكويتي، رئيس قسم المكتب الفني لأعمال الخبرة.

المصدر: وام
قضاء أبوظبي
أكاديمية أبوظبي القضائية
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