الأحد 31 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة «أثناء الضباب»

دورية لشرطة أبوظبي تسير في الضباب
30 ديسمبر 2023 23:48

أبوظبي (الاتحاد)
دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وبالسرعات المحددة 80 كم/ ساعة أثناء تشكل الضباب، وترك مسافة أمان كافية.
وأوضحت مديرية المرور والدوريات أن تفعيل منظومة خفض السرعات خلال أوقات الضباب هو إجراء وقائي وقتي، يهدف إلى الحد من الحوادث المرورية التي تحدث بسبب انعدام الرؤية على الطرق، ويتوجب على السائقين من تلقاء أنفسهم خفض السرعة إلى 80 كيلومتراً في الساعة عند مشاهدة نزول الضباب، حماية لأنفسهم ومستخدمي الطريق.
وأكدت أنها تعمل على تنبيه السائقين بالسرعات المتغيرة التي يغطيها الضباب، عبر 7 وسائل مبتكرة تحذيرية هي التنبيهات العاجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمتابعين لحسابات شرطة أبوظبي ورسائل الإنذار المبكر «الرسائل التحذيرية» في المناطق التي تخضع لتفعيل منظومة تخفيض السرعات، ويتم إرسالها عبر الهواتف الذكية مع بدء نزول الضباب الكثيف وشاشات البوابات الذكية على جميع الطرق الخارجية والداخلية واللوحات الإرشادية الإلكترونية على يسار الطريق (الشواخص) وأنظمة الضبط الآلي «تخفيض السرعات» ومنظومة النقل العام «منع سير الحافلات والشاحنات أثناء خفض السرعات في الضباب» و«الإضاءات الملونة»، تتمثل في «الأحمر والأزرق» واللون «الأصفر».
ودعت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي ملاك المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات وأصحاب الشركات ومسؤولي توزيع باصات العمال تنبيه السائقين على الالتزام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات أثناء الضباب، وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع. 
وذكرت أن مخالفة السير في أوقات الضباب بمخالفة تعليمات الجهة المعنية 500 درهم و4 نقاط مرورية، حسب القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري وفق المادة رقم 104.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تصدر تحذيراً للسائقين
شرطة أبوظبي تحدد طرق الوصول إلى مهرجان الشيخ زايد للاحتفال برأس السنة
شرطة أبوظبي
الضباب
آخر الأخبار
أطفال فلسطينيون يجلسون على أنقاض منزلهم المدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: نعمل على تأمين ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة
اليوم 01:30
محمد أبوشهاب يلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تجدد دعمها لجهود تحقيق السلام في أوكرانيا
اليوم 01:30
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من اتساع نطاق الحرب في غزة
اليوم 01:29
اليمين يحاول استمالة الناخبين من خلال أجندة مختلفة عن اليسار (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أحزاب «اليمين» تتصدر المشهد في دول أوروبية
اليوم 01:29
مخيمات النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمراض المعدية تهدد مئات الآلاف في ملاجئ غزة
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©