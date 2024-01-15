افتتاح تقاطع «أم فنين» على شارع الشيخ محمد بن زايد

سعيد أحمد (عجمان)

انتهت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مؤخراً، من تطوير تقاطع «أم فنين» على شارع الشيخ محمد بن زايد، والذي يسهم في توفير انسيابية للحركة المرورية من وإلى مدينة عجمان، ويخفف من ازدحام المركبات على المخارج والمداخل والحركة العابرة، كما يعزز من انسيابية المركبات العابرة بين إمارات الدولة.

وأوضحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن المشروع استهدف تطوير التقاطع الحالي لمنطقة أم فنين الواقع على شارع الشيخ محمد بن زايد، نظراً للازدحام المروري الشديد الذي يشهده، وأنه تم إنشاء تقاطع حُر يحافظ على الوجهات الرئيسة التي يخدمها النفق، حيث الوصول إلى إمارة عجمان عبر النفق باتجاه منطقة التلة 2.

ولفتت الوزارة إلى أن المشروع شمل إنشاء جسر ذي 5 مسارب، ثلاثة مسارب من القادم من إماراتي دبي الشارقة إلى منطقة التلة والمناطق الصناعية بعجمان والطريق الدائري، وجسر ذي مسربين من عجمان إلى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه إمارة رأس الخيمة، وكذلك طريق سطحي ذي مسربين من المويهات والصناعية باتجاه الشارقة ودبي، إلى جانب تطوير نفق أم فنين للحركة المرورية المقبلة من منطقتي الرحمانية بالشارقة وأم فنين إلى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه الجنوب، فضلاً عن تنفيذ دوار سطحي جديد.

وأكدت أن المشروع يُعدّ مهماً، حيث إن افتتاح الجسر والشوارع المؤدية والتوسعات في الشوارع الحالية سيؤدي إلى زيادة السعة الاستيعابية وتحسين انسيابية الحركة لهذا التقاطع المهم للغاية، والذي يخدم منطقة حيوية في إمارة عجمان التي تشهد تطوراً عمرانياً كبيراً من مدارس ومراكز تجارية وأبراج سكنية، علاوة على تخفيف الازدحام المروري السابق وتكدس المركبات على طريق الشيخ محمد بن زايد للحركة العابرة من وإلى المناطق الشمالية بالدولة.

ومن المتوقع أن يعزز المشروع انسيابية شارع الشيخ محمد بن زايد في أوقات الذروة بنسبة 75% وزيادة استيعاب التقاطع لتصل 2400 مركبة في الساعة، وكذلك تحسين الحركة من وإلى منطقة الرحمانية وأم فنين بالشارقة.

وأشارت الوزارة إلى أن قطاع الطرق الاتحادية يحتل موقع الصدارة ضمن اهتمامات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، الأمر الذي عزز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.

وأكدت الوزارة إنها راعت عند إنشاء المشروع تطبيق دليل الاستدامة للطرق الذي يحقق بشكل مباشر أو غير مباشر الأهداف والمبادرات الاستراتيجية للوزارة، ويلائم الخطط الوطنية للدولة في المحافظة على البيئة والمصادر الطبيعية، وخفض الانبعاثات الكربونية والحد من التغيير المناخي الذي يهدد العالم.