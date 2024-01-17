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الإمارات: دعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه

الإمارات: دعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه
18 يناير 2024 01:00

أبوظبي (وام)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله، ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في ممارسة كامل سيادتها على أراضيها، والعمل مع التوافق العربي على دعم الصومال.
وترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الذي عقد أمس، بناء على طلب جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، للتباحث حول مستجدات العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، وتداعيات توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.

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وأكد معاليه، في الاجتماع، دعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله، ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في ممارسة كامل سيادتها على أراضيها، والعمل مع التوافق العربي على دعم الصومال في كل ما يراه ضرورياً في ذلك.
وعبَّر معاليه عن أهمية توحيد الجهود لدعم استقرار وأمن القرن الأفريقي، وخفض التصعيد واللجوء إلى الحوار والدبلوماسية، وأهمية استكشاف السبل للتنسيق مع منظمة الإيغاد والاتحاد الأفريقي بما يؤمن استقرار منطقة القرن الأفريقي.
وفي ختام الاجتماع، تم اعتماد قرار لدعم الصومال. 
وترأس معاليه أيضاً، اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية «بتقنية الاتصال المرئي والذي تلى الاجتماع الأول»، وعقد بناء على طلب جمهورية العراق لبحث التطورات التي طرأت على الساحة العراقية بقيام القوات الإيرانية بقصف عدد من المناطق في مدينة أربيل بشمال العراق، أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، حيث صدر عن الاجتماع قرار يدين بشدة الهجوم الذي تعرض له إقليم كردستان، واعتبار هذا الاعتداء خرقاً جسيماً لمواثيق حسن الجوار وللقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وأكد وحدة وسيادة الأراضي العراقية ضد أي اعتداء خارجي.

الصومال
الإمارات
الحكومة الصومالية
خليفة شاهين المرر
جامعة الدول العربية
الجامعة العربية
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