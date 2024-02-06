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114 طلب تصريح للمخيمات الشتوية المؤقتة في رأس الخيمة

114 طلب تصريح للمخيمات الشتوية المؤقتة في رأس الخيمة
7 فبراير 2024 01:28

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) 
قالت دائرة بلدية رأس الخيمة إنها استقبلت 114 طلب تصريح للمخيمات الشتوية المؤقتة في عدد من المواقع التي تم تحديدها للتخييم خلال هذه الفترة من العام، والتي تتضمن اشتراطات وقوانين محددة تضمن تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وإسعادهم.
وقال منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة: إن الدائرة تحرص على تقديم أفضل أنواع الخدمة للجمهور المتعامل في مختلف القطاعات التي تعني بمهامها منها المتعلقة بالمخيمات الشتوية المؤقتة التي أعلنت في وقت سابق عن فتح باب تلقيها طلبات الحصول على التصاريح المقدمة في الإمارة، والتي تضمن تقديم خدمات تحقق رضا المتعاملين ورفاهيتهم.

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وذكر أنه في تلك المخيمات الشتوية التي تأتي وفق اشتراطات محددة بلغت أعداد الطلبات التي تقدم بها المتعاملون حتى الآن 114 طلباً في مواقع محددة من إمارة رأس الخيمة، والتي تسهم خلال فترة الشتاء تحديداً في الحد من ظاهرة التخييم العشوائي غير المنظم والتي قد تحتل مواقع ومساحات كبيرة في مواقع مختلفة وغير مناسبة، حيث تأتي تلك الإجراءات بهدف ضمان تخييم مريح وآمن وتنفيذ رؤية الإمارة في الحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية.
وأشار إلى أن المواقع التي تم اختيارها لإقامة المخيمات الشتوية في إمارة رأس الخيمة قد تم تزويدها بالتسهيلات والمتطلبات التي تتناسب مع طبيعة المنطقة السياحية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية في الإمارة، وتخصيص فرق عمل من الدائرة تعمل على التواجد في تلك المواقع وتقديم الخدمات المختلفة للمتعاملين.
وأوضح الزعابي أن أهم اشتراطات وقوانين حجز المخيمات الشتوية في إمارة رأس الخيمة تتمثل في أن يكون مقدم الطلب من مواطني دولة الإمارات من إمارة رأس الخيمة، ويمنع صاحب التصريح من تأجير مساحته أو استخدامها لأي نشاط سواء التجارية أو أغراض أخرى غير المذكورة في التصريح، كما لا يسمح بإقامة مخيم شتوي دون تصريح وأن يكون الغرض من المخيم الاستخدام الخاص والمؤقت فقط لطالب التصريح.
وأضاف أن الاشتراطات تتضمن: عدم استخدام الأضواء الكاشفة ومكبرات الصوت والطائرات الدرون وإزعاج الآخرين، وغيرها.

رأس الخيمة
الإمارات
بلدية رأس الخيمة
منذر الزعابي
المخيمات الشتوية
المخيم الشتوي
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