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علوم الدار

وصول جثامين شهداء الإمارات إلى أرض الوطن

وصول جثامين شهداء الإمارات إلى أرض الوطن
11 فبراير 2024 14:46

وصلت إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي، صباح اليوم، جثامين شهداء الوطن الأبرار الأربعة، (العقيد محمد المنصوري، والوكيل/ 1 محمد الشامسي، والوكيل/ 1 خليفة البلوشي، والعريف سليمان الشحي)، وذلك على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة.

وقد جرت على أرض المطار، المراسم العسكرية الخاصة باستقبال جثامين الشهداء، حيث كان في الاستقبال عدد من كبار قادة وضباط وزارة الدفاع وعدد من أسر الشهداء وذويهم.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في وقت سابق عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين، استشهد أحدهما بعد الوصول إلى أرض الوطن، إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

وتتقدم وزارة الدفاع، بخالص العزاء لذوي الشهداء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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