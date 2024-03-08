حاكم الشارقة يفتتح «الحدائق المعلقة» في كلباء

الشارقة (الاتحاد)

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، الحدائق المعلقة بمدينة كلباء، الواقعة على طريق (الشارقة - كلباء) والتي تضم أكثر من 100 ألف شجرة. وقام سموه فور وصوله بإزاحة الستار، معلناً الافتتاح الرسمي للحديقة، متجولاً سموه والحضور في أقسام الحديقة التي تبلغ مساحتها الإجمالية 1.6 مليون قدم مربعة، ويصل ارتفاعها إلى 281 متراً عن سطح البحر، مطلعاً سموه على العناصر الجمالية في الحديقة، والمساحات الخضراء والزهور المزروعة على المصاطب وشلالات المياه.

وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة فقرةً غنائيةً قدمها طلبة المدارس عبروا في كلماتها عن حبهم وتقديرهم، وشُكر أهالي كلباء لسموه على المشروعات التنموية التي وجه بإقامتها، ملتقطاً سموه مع الأطفال الصور التذكارية، كما زار سموه المطعم الرئيس الواقع في منتصف الحديقة، والذي يتسع لـ215 شخصاً، ويحمل طابعاً معمارياً كلاسيكياً على شكل شبه دائري، لتوفير إطلالة من الداخل للحدائق المحيطة بالشلال.



المناطق الترفيهية

واطلع سموه على المناطق الترفيهية المخصصة للأطفال، والتي تم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام حسب الأعمار، والمسارات المخصصة لرياضة صعود الجبل بثلاثة مستويات مختلفة يمر خلالها الزوار على المصاطب الزراعية ثم الشلال، مروراً بالأشجار الكثيفة والأزهار.

وشاهد سموه العروض التي قدمها محترفو لعبة التزلج في الساحة التي تم تخصيصها لهم، وتقع على مساحة 24 ألف قدم مربعة، وتحوي 3 مستويات للأطفال، والمبتدئين، والمحترفين.



قطار التنزه

وشاهد سموه المسار المخصص لقطار التنزه، والذي يتسع لـ55 شخصاً، ويبلغ طوله 820 متراً يمر على 4 محطات، إحداها عند الكافتيريا العلوية، و3 محطات ضمن الحديقة، وتوفر محطات القطار مظلات وجلسات انتظار، ويوفر القطار للزوار تجربة رائعة، للتعرف على مختلف أجزاء الحديقة ومكوناتها الترفيهية والخدمية المتميزة، كما تضم الحديقة مساراً للجري بطول 760 متراً يحيط بمعالم الحديقة من الداخل.



الخشب التراثي

وانتقل صاحب السمو حاكم الشارقة بعدها للمنطقة العلوية من الحدائق المعلقة التي تم فيها تشييد مبنى مطعم استخدم في تصميمه المعماري الخشب التراثي ليخدم زوار المنطقة، ويقع المطعم على ارتفاع 270 متراً عن سطح البحر ويتسع لـ100 شخص، ويوفر منظراً بانورامياً من ثلاث واجهات على الحدائق المعلقة.

ويوفر المشروع عدة مرافق خدمية للزوار منها 262 موقفاً للسيارات ومواقف ذوي الإعاقة ومواقف السيارات الكهربائية، إضافة إلى دورات مياه ومصليات للرجال والنساء وكافتيريا لبيع الوجبات الخفيفة.

ويأتي افتتاح مشروع الحدائق المعلقة ضمن الخطة التطويرية الشاملة التي تتوافق مع توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة دعماً وتنشيطاً للحركة الاقتصادية والسياحية والثقافية بمدينة كلباء.



سياحية ترفيهية

يهدف المشروع إلى توفير منطقة جذب سياحية وترفيهية رائدة لخدمة سكان المنطقة والزوار من المناطق المحيطة والسياح، حيث تقدم الحديقة تجربة رائعة للترفيه والاسترخاء، وتمثل كذلك نقطة تكامل تجمع الترفيه والرياضة والتمتع بالمناظر الطبيعية الساحرة، ما يسهم في تعزيز الحركة السياحية والاقتصادية، ويشكل إضافة نوعية مع المشاريع الأخرى في المدينة.

حضر الافتتاح بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر المحلية وأعيان المدينة.

كما افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة مشروع الطهر العربي، ضمن التوسعة الجديدة لمركز الحفية لصون البيئة الجبلية في مدينة كلباء، والذي يهدف إلى توفير بيئة طبيعية كبيرة لتربية الطهر العربي المهدد بالانقراض، كما افتتح سموه منطقة مظلات الغزلان الموازية لمحمية الحفية، والتي توفر منصة مظللة للزوار لمشاهدة الغزلان.

واستمع سموه، لدى وصوله إلى مركز الحفية لصون البيئة الجبلية، إلى شرح حول جهود الحفاظ على الحيوانات والطيور النادرة والمهددة بالانقراض، ومنها الطهر العربي والوعل النوبي، والتي نجح المركز في إعادة توطينها في جبال الحجر.

واستمع سموه إلى شرح حول منطقة المظلات، وما توفره للزوار وأبرز تفاصيلها المعمارية والهندسية التي تضفي طابعاً جمالياً على مدينة كلباء، إذ تضم المنطقة 26 مظلة، بالإضافة إلى سياج يفصل المظلات عن المحمية لتوفير الحماية والأمان للغزلان والحيوانات الجبلية. ويخدم المشروع طريق خدمة بطول 2.6 كم، وممشى بطول 2.1 كم، كما تمت زراعة المساحات المجاورة للمظلات بنباتات من الطبيعة الجبلية لتعزيز الجو العام للمكان وزيادة مساحات الظل المتوفرة، إضافة لتوفير 740 موقفاً للسيارات على امتداد الطريق المجاور للمظلات.

رافق صاحب السمو حاكم الشارقة، كلٌّ من الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر الحكومية وأعيان المدينة.



محمية الحفية

تعد محمية الحفية موطناً لأكثر من 30 نوعاً مختلفاً من الحيوانات الجبلية، ويشتهر مركز الحفية لصون البيئة الجبلية الواقع على سفح جبال «الحجر» المحاذية لمدينة كلباء بتنوع بيولوجي غني لاحتوائه على مجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات، تبرز خصوصية المنطقة وتناغم وتكامل عناصرها الطبيعية، بما يبرز أهميتها التراثية والبيئية والسياحية.



الطهر العربي

يصنف الطهر العربي ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، وهو حيوان نهاري منعزل ضمن مجموعات صغيرة، ويعيش ما بين 8 إلى 16 سنة، ويتراوح وزنه ما بين 15 و40 كيلو جراماً، ويتركز بشكل أكبر على المنحدرات الجبلية الوعرة قرب مصادر المياه الدائمة، وقد يسبح في البرك الضحلة وحمامات الرمل، إذ يعتمد في غذائه على الماء، والعشب والشجيرات الصغيرة والأوراق والثمار البرية.