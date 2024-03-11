"البلديات والنقل": مسالخ أبوظبي جاهزة لاستقبال الشهر الفضيل

أعلنت دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، اليوم عن اكتمال استعداد المسالخ لاستقبال شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، من خلال اتخاذها لعدة إجراءات تهدف لتحسين خدمات المسالخ والتأكد من كفاءتها وجاهزيتها في كل من مدينة أبوظبي، ومدينة العين، ومنطقة الظفرة.

وحثت الدائرة الجمهور على أهمية استخدام خدمات المسالخ المعتمدة، محذرةً في الوقت ذاته من مخاطر الذبح العشوائي والتعامل مع القصابين الجائلين للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وتشمل الإجراءات المتخذة تنظيم محاضرات تثقيفية للعاملين لتعزيز ممارسات الصحة والسلامة، وإجراء الصيانة اللازمة للمعدات والمرافق في المسالخ، إلى جانب زيادة أعداد القوى العاملة المؤهلة داخل المسالخ لاسيما من القصابين المحترفين في ممارسات الذبح على الطريقة الإسلامية، وفرق الطب البيطري المخصصة لفحص الذبائح قبل الذبح وبعده والتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك، بالإضافة إلى تفعيل إجراءات النظافة العامة والتعقيم بما في ذلك التخلص السليم من المخلفات والحد من تأثيرها البيئي.

وأكدت الدائرة على أهمية اتخاذ مثل هذه الإجراءات في المسالخ لضمان جودة اللحوم وخلوها من أي أمراض وبائية، والتأكد من سلامة الصحة العامة للقصابين، إلى جانب أهميتها في الحفاظ على البيئة النظيفة الصحية بما ينعكس في المقام الأول على سلامة أفراد المجتمع وكذلك جمال الإمارة ومظهرها العام.

وأوضحت الدائرة أن المسالخ الأربعة المعتمدة في مدينة أبوظبي تتضمن المسلخ الآلي في منطقة ميناء أبوظبي، ومسلخ بني ياس، ومسلخ الشهامة، بالإضافة إلى مسلخ الوثبة، حيث تمدد هذه المسالخ ساعات عملها لتبدأ من الساعة 6 صباحاً حتى 5 مساءً طوال أيام الأسبوع، باستثناء أيام الجمعة حيث يتم إغلاقها لصلاة الجمعة من الساعة 11:30 صباحاً وحتى 2 ظهراً، بما يضمن قدرة المسالخ على تلبية احتياجات الجمهور بشكل فعال، إذ تشكل سعة هذه المسالخ الاستيعابية المتوقعة خلال هذه الفترة أكثر من 80 ألف ذبيحة.

ويستعد 11 مسلخاً معتمداً في مدينة العين لاستقبال الجمهور خلال شهر رمضان وعيد الفطر، تضم المسلخ التجاري ومسلخ الأهالي في النود، ومسلخ العامرة، ومسلخ سويحان، إلى جانب مسلخ الهير، ومسلخ الفقع، ومسلخ الوقن، بالإضافة إلى مسلخ القوع، ومسلخ السلامات، ومسلخ مساكن، وكذلك مسلخ مفقر1، لتتراوح ساعات العمل في معظم هذه المسالخ بين 7 صباحاً وحتى 5:30 مساء، طوال أيام الأسبوع وتغلق يوم الجمعة للصلاة من 11 صباحاً وحتى 2:30 ظهراً، بينما اعتمد مسلخ الأهالي إضافة فترة مسائية تبدأ من الساعة 8:00 مساءً وتمتد حتى 12:00طوال أيام الأسبوع وحتى 11:00 مساءً في يوم الجمعة، وتبلغ القدرة الاستيعابية لإجمالي عدد الذبائح المتوقعة خلال تلك الفترة أكثر من 65 ألف ذبيحة.

وترفع منطقة الظفرة القدرة الاستيعابية للمسالخ هناك استعداداً لازدياد الطلب خلال الشهر الفضيل وعيد الفطر لتصل عدد الذبائح المتوقع إعدادها إلى ما يفوق 10 آلاف ذبيحة، من خلال سبعة مسالخ معتمدة تضم مسلخ مدينة زايد، ومسلخ ليوا، ومسلخ المرفأ، إلى جانب مسلخ غياثي، ومسلخ السلع، ومسلخ دلما، إضافة إلى المسلخ المتنقل الأول في بدع المطاوعة.

وتبدأ ساعات العمل في تلك المسالخ من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً طوال أيام الأسبوع، وتغلق أيام الجمعة للصلاة من الساعة 11 صباحاً وحتى 2 ظهراً.

ودعت الدائرة الجمهور في الإمارة إلى الاستفادة أيضاً من التطبيقات الإلكترونية الرسمية التي أطلقت خصيصاً لتسهيل الوصول إلى الخدمات والمساعدة في حل أزمة الازدحام المتكررة في المسالخ، بما فيها تطبيق ذبيحتي، وتطبيق ذبائح الجزيرة، وتطبيق ذبائح الإمارات، التي بدورها توفر إمكانية طلب الذبائح واستلامها عبر توصيلها مباشرة إلى المنزل بشكل أكثر سهولة وسرعة، كما تحرص على تقديم أفضل الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، حيث تتيح لهم إمكانية تسليم الحيوانات واستلام الذبائح ودفع الرسوم أثناء تواجدهم في سياراتهم.

وحذرت دائرة البلديات والنقل، أفراد المجتمع من اللجوء إلى الخدمات غير القانونية التي يقدمها القصابون غير المرخصين، والآثار الصحية السلبية نتيجة تجهيز الذبائح في البيوت أو في الشوارع، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تعرضهم للمساءلة القانونية والغرامات المالية.

وتنفذ الدائرة أيضاً حملات تفتيش لمراقبة أداء المسالخ والتأكد من التزامها بكافة المتطلبات الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة المهنية، بما يضمن أن تكون مسالخ أبوظبي أكثر تطوراً وتوفر أفضل الخدمات ذات المواصفات العالمية، والمعايير الصحية الصارمة، وهو ما يؤكد التزامها بالعمل على الحفاظ على الصحة والسلامة للجميع، ويتسق مع استراتيجيتها في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.