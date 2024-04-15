تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية برأس الخيمة الثلاثاء والأربعاء

قرر فريق الطوارئ والأزمات والكواراث المحلي في رأس الخيمة، تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية بالإمارة يومي الثلاثاء والأربعاء 16-17 أبريل الجاري.. نظراً لظروف وتقلبات الطقس في الدولة وحفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية.

وجاء في الحساب الرسمي لشرطة رأس الخيمة في منصة إكس: "تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية بالإمارة يومي الثلاثاء والأربعاء 16-17 أبريل 2024 ".