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علوم الدار

تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية برأس الخيمة الثلاثاء والأربعاء

تنويه من شرطة رأس الخيمة
15 ابريل 2024 14:50

قرر فريق الطوارئ والأزمات والكواراث المحلي في رأس الخيمة، تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية بالإمارة يومي الثلاثاء والأربعاء 16-17 أبريل  الجاري.. نظراً لظروف وتقلبات الطقس في الدولة وحفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية.

وجاء في الحساب الرسمي لشرطة رأس الخيمة في منصة إكس: "تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية بالإمارة يومي الثلاثاء والأربعاء 16-17 أبريل 2024 ".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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