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علوم الدار

«تعليم» تعتمد جداول امتحانات نهاية العام لطلبة «التعليم المستمر»

«تعليم» تعتمد جداول امتحانات نهاية العام لطلبة «التعليم المستمر»
17 ابريل 2024 15:29

دينا جوني (دبي)
اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جداول امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2023-2024 (الفترة الأولى)، لطلبة التعليم المستمر المتكامل. وتنعقد الاختنبارات خلال الفترة من 29 أبريل لغاية 7 مايو المقبل، التي تستهدف الطلبة في الصفوف من السابع إلى الثاني عشر.

وتركز الاختبارات على مواد المجموعة «أ» الأساسية التي تضم اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات، ومواد العلوم بفروعها الكيمياء والفيزياء والأحياء، وعلى الطلبة في مختلف المسارات الالتزام بالمواعيد المحددة وفق الجدولة الزمنية.
ويمتد زمن الامتحان لطلبة الثاني عشر 120 دقيقة لكل مادة امتحانية تبدأ من الساعة 6:30 وتستمر حتى الساعة 8:30.
ويؤدي طلبة الثاني عشر الاختبارات حضورياً في المراكز الامتحانية، التي تبدأ بمادة الفيزياء يوم 29 أبريل، تليها مادة التربية الإسلامية في 30 أبريل، وبعدها مواد اللغة العربية والإنجليزية والدراسات الاجتماعية في الأول والثاني والثالث من مايو، ومن ثم الرياضيات في السادس من مايو، وأخيراً الكيمياء أو الأحياء في السابع من مايو.

وأكدت ضوابط امتحانات نهاية العام الجاري لطلبة التعليم المستمر، على إلزامية حضور الدارس إلى قاعة الامتحان قبل نصف ساعة من بدء الاختبار، ليتمكن من استلام تذكرة الامتحان، في وقت تقدر مدة الامتحان الواحد 120 دقيقة، وتطبق الامتحانات إلكترونياً عبر نظام سويفت للصفوف من السابع إلى الثاني عشر، من خلال الحضور الواقعي في لجان امتحانية خاصة في مدارس التعليم العام. وأفادت المؤسسة عبر الموجهات العامة بأن فقرات الأسئلة غير مقيدة بمحددات زمنية، ويسمح للدارسين بالعودة للمراجعة قبل تسليم الامتحان، موضحة أنه يحق للدارسين الخروج من القاعة الامتحانية بعد ساعة من بدء الامتحان.

 

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