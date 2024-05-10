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«بيئة أبوظبي» توفر رعاية خاصة لـ«السلاحف البحرية»

«بيئة أبوظبي» توفر رعاية خاصة لـ«السلاحف البحرية»
11 مايو 2024 01:42

هالة الخياط (أبوظبي)

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دعت هيئة البيئة - أبوظبي، رواد الشواطئ في الإمارة إلى التعامل السليم مع السلاحف الطافية على الشواطئ بسبب تراكم قشريات البرنقيل (النو) على أصدافها، وذلك بعدم تنظيفها، لأن في ذلك ضرراً على صحة وحياة السلحفاة.
وأكدت الهيئة ضرورة التواصل معها من خلال مركز اتصال حكومة أبوظبي المجاني 800555، ليتولى خبراء الهيئة تسلم السلاحف وإرسالها إلى مراكز إعادة التأهيل لتوفير العناية لها.
ووفقاً لإحصائيات الهيئة، تمكن برنامج إنقاذ الحياة البرية بالشراكة مع «ذا ناشيونال أكواريوم» من إنقاذ 800 سلحفاة، منها 12 زودت بأجهزة التتبع عبر الأقمار الاصطناعية، و178 سلحفاة تم إنقاذها من نوفمبر 2022 إلى مايو 2023، منها 121 أعيدت إلى موئلها الطبيعي بنجاح.
وتعمل الهيئة منذ عام 1999على الحفاظ على السلاحف البحرية في مياه إمارة أبوظبي التي يقدر مجموعها حالياً، وفقاً لبيانات المسوحات الجوية، بأكثر من 5000 سلحفاة.

بيئة أبوظبي
هيئة البيئة أبوظبي
الإمارات
السلاحف البحرية
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