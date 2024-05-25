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علوم الدار

مشروع لرفع كفاءة البنية التحتية في «العامرة» بالعين

جانب من مشروع تطوير العامرة (من المصدر)
26 مايو 2024 03:30

إيهاب الرفاعي (العين)

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تنفذ بلدية العين مشروع تطويري لرفع كفاءة البنية التحتية والطرق في منطقة العامرة بتكلفة تبلغ 130 مليون درهم ضمن استراتيجية دائرة البلديات والنقل في تطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة، وذلك لتعزيز رفاهية المجتمع والخدمات المقدمة لهم، ووفق خطط بلدية مدينة العين لصيانة وتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق الداخلية في مناطق العين. وكانت البلدية قد انتهت من تنفيذ 47% من المرحلة الأولى في حي هزع البوش - غرب فيما أنجزت 10% من المرحلة الثانية في حي هزع البوش - شرق فيما تم البدء في المرحلة الثالثة للمشروع في حي «الواحة العامرة»
وتهدف البلدية من المشروع الذي يتوقع الانتهاء منه نهاية العام الجاري في تعزيز البنية التحتية وشبكة الطرق في منطقة العامرة وتقديم أفضل الخدمات لرفاهية وسعادة المواطنين والمقيمين وتطوير المناطق السكنية ضمن خطة مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية المستدامة في الأحياء السكنية بمدينة العين
ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال الطرق ومواقف السيارات وصيانة أرصفة المشاة وإصلاح حجر الرصيف المتهالك مع تحديث إنارة الطرق من الإنارة التقليدية لتكون بتقنية LED مع تنفيذ أعمال تخطيط أرضية الطرق، بالإضافة إلى تحديث شبكة تصريف مياه الأمطار عبر إنشاء نقاط جديدة لتصريف مياه الأمطار وتنفيذ أعمال استبدال وتركيب اللوحات المرورية والإرشادية.
كما تسعى البلدية من خلال المشروع في معالجة التعديات التي تشوه المظهر العام وتخالف الاشتراطات المنظمة، حيث سيتم إزالة التعديات الموجودة في جميع الأحياء بمنطقة العامرة من الأشجار والخيام والأسوار ومخلفات البناء مع إزالة المباني العشوائية ومظلات السيارات الغير مرخصة.

البنية التحتية
العين
دائرة البلديات والنقل
بلدية العين
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