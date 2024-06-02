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علوم الدار

محمد بن راشد يهنئ أمير الكويت بتولي صباح خالد الصباح ولاية العهد

محمد بن راشد يهنئ أمير الكويت بتولي صباح خالد الصباح ولاية العهد
2 يونيو 2024 19:41

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت بمناسبة تولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولاية العهد.
وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقا) «نهنىء شعب الكويت الشقيق .. وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح بتولي الشيخ صباح خالد الصباح ولاية العهد».
وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للكويت «دوام المجد والعز والاستقرار.. وللشيخ خالد دوام التوفيق والسداد.. ولأبناء الكويت دوام الخير والرفاه والازدهار».

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