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شرطة دبي توّظف الذكاء الاصطناعي في عملياتها

شرطة دبي توّظف الذكاء الاصطناعي في عملياتها
12 يونيو 2024 16:14

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي دعمها 29 عملية إدارية على مستوى جميع القطاعات الشرطية عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي ما ساهم في اختزال الوقت والجهد على الصعيدين المهني للموظفين وتقديم الخدمات للمتعاملين بسرعة وبجودة أكبر إلى جانب تعزيز منظومة الأمن والأمان في إمارة دبي.

وأكد  اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص بشكل مُستمر على تطوير عمليتها الشرطية المُختلفة عبر تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي لتخدم جميع القطاعات منها قطاعات شؤون البحث الجنائي والعمليات لتعزيز منظومة الأمن والأمان في المجتمع ومكافحة الجريمة إلى جانب القطاعات الأخرى التي تُقدم خدمات تساهم في إسعاد المتعاملين بما يعزز من مؤشر الثقة في الشرطة، ورفع مؤشر الأمن والأمان على مستوى الإمارة.

وكشف الرزوقي عن أن شرطة دبي تعكف على تطوير آلية "التخطيط الذكي لحوادث السير البسيطة "عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تطبيق منظومة الذكاء الاصطناعي في "السجل التاريخي للمركبة".. لافتا إلى النسخة الحديثة من تطبيق شرطة دبي الذكي المتوفر على أنظمة هواتف أيفون IOS" " و"أندرويد" و"هاواوي" والتي تسهل تجربة المتعامل وحصوله على الخدمات بطريقة ذكية وبكل سهولة ويسر ودون الحاجة إلى مراجعة مراكز الشرطة أو مراكز إسعاد المتعاملين.

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وأكد أن عدد محملي تطبيق شرطة دبي على الهواتف النقالة وصل إلى ما يقارب 7.9 مليون بينها 5 ملايين تحميل عبر الهواتف المُشغلة لأنظمة أندرويد، و2.4 مليون تحميل عبر أنظمة الأيفون " IOS"، و570 ألف تحميل عبر الهواتف التي تستخدم أنظمة "هاواوي".. ولفت إلى أن شرطة دبي بالتعاون مع شركائها في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والنيابة العامة في دبي ومحاكم دبي، تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي، تقنية "البلوك تشين"، في معاملات " شهادة فقدان جواز السفر"، مبيناً أن عدد الشهادات الصادر من خلال هذه التقنية بلغ منذ العام 2021، 66 ألفاً و413 شهادة.

وأوضح أنه تم أيضاً تطبيق منظومة الذكاء الاصطناعي بمراكز الشرطة الذكية " SPS" التي تحتوي على خدمات متعددة للمتعاملين، والتي استقبلت منذ بداية العام الجاري 2024، 127 ألفاً و515 زائراً، وخلال العام الماضي، 507 آلاف و752 زائراً.

وأوضح أن عدد المعاملات المُقدمة من خلال مراكز الشرطة الذكية في إمارة دبي، وعددها 25 مركزاً، بلغ منذ بداية العام الجاري 36 ألفاً و376 معاملة، بينما بلغ عدد معاملات العام الماضي 121 ألفاً و986 معاملة.

 

المصدر: وام
الذكاء الاصطناعي
شرطة دبي
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