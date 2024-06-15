«الدفاع المدني»: تدابير وقائية لاستقبال العيد

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكدت القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، جاهزية إداراتها الإقليمية، ومراكزها، ونقاطها المنتشرة على امتداد الدولة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد والتأهب للتعامل مع أي حادث طارئ، حيث اعتمدت حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية لاستقبال العيد، تتمثل في توجيه كل إدارات الدفاع المدني على مستوى الدولة برفع نسبة الجاهزية من القوى البشرية والآليات والمعدات لتقديم أفضل الخدمات للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأكد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، أن جميع إدارات الدفاع المدني ومراكزها جاهزة ومستعدة لاستقبال العيد وفق برنامج عمل موحد، يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع، والحفاظ على سلامة الجميع، ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة الدفاع المدني في الدولة، تعزيزاً لجهود الوقاية والسلامة لحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية. وناشد المرزوقي أفراد المجتمع بالالتزام باشتراطات وتعليمات الوقاية والسلامة، والابتعاد عن الممارسات الخاطئة تفادياً لوقوع الحوادث غير المتوقعة، ما قد يفسد ويعكر هذه الفرحة والمناسبة الغالية على القلوب، والابتعاد عن بعض الممارسات الخاطئة والسلبية التي يلجأ إليها بعضهم للتعبير عن الفرح والابتهاج، بصورة غير حضارية، محذراً من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يلهو بها الأطفال خلال الاحتفال بالعيد.