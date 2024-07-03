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أبوظبي تتصدر قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم

أبوظبي تتصدر قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم
4 يوليو 2024 01:16

إيسيدورا شيريش (أبوظبي)

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حصلت أبوظبي، للمرة الثامنة على التوالي، على المركز الأول ضمن مؤشر قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم للنصف الأول من عام 2024، وفقاً لتحديث جديد لمؤشر «معدلات الجريمة والأمن 2024» الصادر عن موقع «نومبيو».
وحافظت أبوظبي على الصدارة في التصنيف الدولي منذ عام 2017، وتصدَّرت قائمة عام 2024 التي ضمَّت 311 مدينة في العالم، ما يعكس جهود الإمارة المستمرة لضمان جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوّار. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة، حيث حصدت إماراتها أربعة مراكز من أصل الستة مراكز الأولى.
وتعد إمارة أبوظبي من المدن الآمنة في العالم، بدرجة مؤشر جريمة منخفض بشكل كبير، يبلغ 11.8، فيما يبلغ مؤشر السلامة 88.2 - وهو الأعلى عالمياً. 
ويستخدم المؤشر مقياساً عكسياً، حيث تشير النقاط المنخفضة إلى المدن الأكثر أمناً، وتعد المدن التي يقل فيها مستوى الجريمة عن 20 من بين الأكثر أمناً، وهو التميز الذي حققته جميع المدن الإماراتية الأربع المدرجة في القائمة.
كما أن جودة الحياة والرعاية الصحية والسلامة تأتي ضمن ثمانية عوامل يأخذها موقع «نومبيو» في اعتباره عند وضع فهرس جودة الحياة لمنتصف العام، فيما تشمل العوامل الأخرى القوة الشرائية وتكلفة المعيشة، وغيرها.
وفي إصدار عام 2024 من فهرس جودة الحياة لمنتصف العام الحالي، تصنف أبوظبي في المركز الثامن عشر عالمياً والأول في منطقة الخليج العربي، بنقاط تبلغ 191.6.
كما أن الإمارة تتمتع بأحد أعلى درجات القوة الشرائية (158.5)، محققة المرتبة الحادية عشرة عالمياً.

أبوظبي
الإمارات
المدينة الآمنة
نومبيو
موقع نومبيو
معدلات الجريمة
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