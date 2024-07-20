سيف بن زايد: سنغافورة تطلق اسم الشيخة فاطمة على زهرة الأوركيد الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية عن الاعتزاز بالتقدير الذي تحظى به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» والتقدير العالمي لجهود سموها، وإسهاماتها الجليلة في مجالات دعم قضايا المرأة والعمل الإنساني والتنمية الاجتماعية.

وقال سموه عبر منصة «إكس» أمس: تقديراً من جمهورية سنغافورة الصديقة لمكانة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الفرسان»، أطلقت في 2017 اسم سموها على زهرة الأوركيد الوطنية لسنغافورة، عرفاناً بإسهاماتها الجليلة في مجالات دعم قضايا المرأة والعمل الإنساني والتنمية الاجتماعية، لتزدان بها الحديقة الوطنية، وهي تنفرد بندرتها ومعانيها العميقة، بما يليق بسموها الإنساني، حفظ الله «أم الإمارات» وأدامها ذخراً للإنسانية جمعاء، ولقد حظي شباب وشابات برنامج تمكين «قادة المستقبل» بزيارة هذه الزهرة السامية.