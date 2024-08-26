الإمارات تحتفي غداً بـ «يوم المرأة الإماراتية»

هدى الطنيجي (أبوظبي)

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة غداً، في 28 أغسطس من كل عام بـ«يوم المرأة الإماراتية»، الذي يمثل مناسبة وطنية لتسليط الضوء على مسيرة الإنجازات التي سطرتها «ابنة الإمارات» في شتى المجالات، ودورها الريادي في دفع عجلة التنمية الشاملة وتربية أجيال المستقبل.

ونستذكر خلال هذا الاحتفال السنوي في كل عام، دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في التأسيس لمسيرة المرأة في الإمارات، وهو ما عبر عنه في العديد من المواقف والأقوال ومنها: «لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة وهي تأخذ دورها المتميز في المجتمع، ويجب ألا يعيق تقدمها شيء».

وتعتبر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، الداعم الأول للمرأة الإماراتية، وهي التي قادت مسيرة تمكينها منذ اللحظات الأولى لتأسيس دولة الإمارات، للنهوض بقضاياها وتوظيف الإمكانات والقدرات لخدمتها وتعزيز التوازن بين الجنسين.

السياسة الوطنية

وأطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023-2031، بناءً على قرار مجلس الوزراء، وجاءت السياسة ترجمة لرؤية سموها في تحقيق مشاركة المرأة العادلة والشاملة للتأثير في جميع المجالات وتعزيز جودة الحياة في المجتمع، لتقدم إطاراً عاماً ومرجعياً وإرشادياً لمتخذي القرار في مؤسسات الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تعزيز جهود تمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحظيت المرأة الإماراتية بمكانة فريدة ومرموقة في كافة قطاعات المجتمع والعمل الوطني لتصبح دولة الإمارات نموذجاً مميزاً في مجال التنمية البشرية ومؤشرات التنافسية العالمية وخاصة مؤشرات ردم فجوة النوع، حيث تمكنت بفضل السياسات المراعية لتمكين المرأة من أن تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية والمرتبة 68 بين دول العالم في مؤشرات التنافسية العالمية في عام 2022.

دستور الإمارات

ويكفل دستور دولة الإمارات الحقوق المتساوية لكل من النساء والرجال، وتصدرت بفضل ذلك المؤشرات الإقليمية والعالمية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين من حيث التعليم ومحو الأمية، والتواجد في شتى مجالات العمل، ومؤشر «معاملة النساء باحترام» ضمن مؤشرات الرقم القياسي للتقدم الاجتماعي، وغيرها من المؤشرات.

وأثبتت المرأة الإماراتية بفضل تلك الجهود الداعمة للنهوض بها على كافة المستويات حضوراً قوياً وعطاءً فاعلاً في خدمة الوطن، حيث تولت المناصب الوزارية، وعملت في السلك الدبلوماسي، وانضمت إلى صفوف القوات المسلحة والشرطة والخدمة الوطنية، وبرزت في مجالات الاقتصاد والأعمال وحتى في علوم الفضاء، حيث تمكنت من إحداث نقلة نوعية بالقطاع، مثلما نجحت بجدارة في القطاعات الأخرى.

المحافل الإقليمية

ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مختلف القطاعات نتيجةً للدعم اللامحدود الذي تحظى به من قيادة الدولة، وباتت عنصراً مهماً في المجالات التخصصية، فهي شريك فعال في المجتمع وبصماتها ناصعة في سجل الوطن ومكتسباته ومنجزاته، بعد أن حظيت بالتشجيع وإطلاق العنان لإبداعاتها في التعليم والصحة والعمل ومختلف مجالات التنمية الوطنية، ما دفع بها إلى الصدارة وأن تكون نموذجاً مشرفاً لريادة المرأة في كل المحافل المحلية والإقليمية والدولية.