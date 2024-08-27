محمد الفلاحي: دور مهم في نهضة الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أن احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية يعكس مدى الأهمية والتقدير الكبيرين اللذين توليهما القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية، إيماناً منها بأهمية دورها المهم في بناء نهضة الوطن.

وأشار إلى الدور الكبير الذي قامت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في تقديم الدعم اللامحدود للمرأة الإماراتية، وحرص سموها على ترسيخ دور المرأة لكونها تمثل المجتمع جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل.