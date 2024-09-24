حاكم أم القيوين يتقبل تعازي حاكم رأس الخيمة في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا

تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين التعازي من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في وفاة الشيخ عبد الله بن أحمد بن راشد المعلا.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهده خلال زيارتهما مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين عن خالص تعازيهما ومواساتهما، داعيين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آل المعلا الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التعازي من الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين والمقيمين.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم أم القيوين.. معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ محمد بن راشد المعلا.