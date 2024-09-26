محمد بن راشد والشيوخ يعزون حاكم أم القيوين في وفاة عبدالله المعلا

أم القيوين (الاتحاد)

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، في وفاة المغفور له الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عموم آل المعلا الكرام جميل الصبر والسلوان.

وتقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، التعازي من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.

وأعرب سموهما خلال زيارة مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص التعازي والمواساة، داعيين المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل المعلا الكرام جميل الصبر والسلوان.

وتقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، التعازي من معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.

وأعرب معالي صقر غباش، خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه ومواساته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم أم القيوين، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

وتقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، التعازي من معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التعازي من معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، التعازي من معالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وحمد بن غليطة الغفلي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وعلي سالم الذايدي، القنصل العام لدولة الكويت الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية، واللواء طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.