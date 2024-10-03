مركز "المستقبل" يُشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2024

يُشارك مركز "المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة" في معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، الذي يُقام في حرم جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 5 أكتوبر؛ وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة المركز كمؤسسة بحثية رائدة.

ويقع جناح المركز بالمعرض في (E272)، ويضم أحدث إصداراته المتنوعة، التي تقدم رؤى علمية وأكاديمية متخصصة حول القضايا العالمية والإقليمية؛ إذ تُسلط الضوء على أهم التحولات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية والتطورات التكنولوجية والاجتماعية الجارية وغيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق مجالات عمل المركز.

وتشمل إصدارات المركز خلال معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام، سلسلة "كُتب المستقبل"؛ التي صدرت عنها العديد من الكتب التي تناولت قضايا حيوية مثل: الحروب في الشرق الأوسط، وتأثير تحولات النظام الدولي على التفاعلات الإقليمية، وتأثير التحولات السكانية على الأمن القومي للدول، ودور القوة الناعمة في السياسة الخارجية للقوى المتوسطة، وتوظيف القوى الكبرى للثقافة في العلاقات الدولية، والتنافس الدولي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والحرب الروسية الأوكرانية، والتداعيات الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية لتغير المناخ، وسلاسل الإمدادات ومسارات مستقبل الطاقة المتجددة حول العالم، ومستقبل صناعة الغاز الطبيعي، والعالم في 2050، وغيرها من الكتب.

كما يتضمن جناح المركز دورية "اتجاهات الأحداث" التي تصدر منذ عام 2014، وتُقدم تحليلات مُعمقة للقضايا العالمية والإقليمية من خلال استكتاب أساتذة العلوم السياسية وكبار الكتَّاب والخبراء والباحثين في الدول العربية والشرق الأوسط، فضلاً عن كتَّاب من مناطق جغرافية أخرى في العالم؛ مما يساعد صُناع القرار والباحثين في استشراف المستقبل. ويتضمن جناح المركز العددين 36 و37 من "اتجاهات الأحداث" الصادرين هذا العام بصورة مغايرة ومتطورة من حيث التحرير والشكل.

بالإضافة إلى مجلة "اتجاهات آسيوية" التي تركز على تحليل أبرز التطورات والأحداث الراهنة في قارة آسيا، سواءً ما يتعلق بعلاقات الدول الآسيوية مع العالم، أم ما يرتبط بالتفاعلات الإقليمية بين دول ومناطق القارة ذاتها، أم ما يتصل بأهم مستجدات الأوضاع والتحولات الداخلية في دول آسيا المختلفة. وأيضاً، العدد السادس من "التقرير الاستراتيجي" السنوي لعام 2024.

يُضاف إلى ما سبق، إصدارات ومنتجات المركز الأخرى، مثل: "دراسات المستقبل"، و"الدراسات الخاصة"، و"تقديرات المستقبل"، و"مؤشرات المستقبل"، و"رؤى عالمية"، وغيرها من الإصدارات المتنوعة.

وبالتزامن مع مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب، أطلق مركز "المستقبل" متجره الإلكتروني الذي يتضمن إصدارات ومنتجات المركز المطبوعة والرقمية؛ إذ يُمكن من خلاله للباحثين والأكاديميين والقراء والجمهور العام الاطلاع على هذه الإصدارات والخدمات، وشرائها بطريقة سلسة وآمنة؛ مما يسهم في نشر المعرفة وتوسيع قاعدة المستفيدين من منتجات المركز.

وتأتي مشاركة مركز "المستقبل" في معرض الرياض الدولي للكتاب، في إطار حرصه على الحضور في العديد من الفعاليات والمنتديات الثقافية والفكرية في المنطقة العربية وخارجها؛ إذ يسعى المركز من خلالها للتواصل مع الباحثين والأكاديميين والجمهور العام، والاطلاع على الفعاليات والأنشطة المصاحبة لها والاستفادة منها؛ مما يُعزز دوره كمصدر موثوق للمعرفة والتحليلات الاستراتيجية. كما تأتي هذه المشاركة لتعزيز الجهود المبذولة في استشراف المستقبل ودعم الفهم العميق للتغيرات العالمية والإقليمية؛ مما يجعل المركز داعماً لتقديم رؤى مستنيرة تُسهم في تشكيل ملامح المستقبل.

ويُعد معرض الرياض الدولي للكتاب أحد أبرز الفعاليات الثقافية التي تُعقد سنوياً في المنطقة، ويشهد المعرض في نسخته هذا العام مشاركة أكثر من 2000 دار نشر ووكالة محلية وعربية وعالمية، ضمن 800 جناح متنوع، فضلاً عن حضور أهم الأسماء في مجالات الأدب والفكر والثقافة والنشر، بالإضافة إلى ما يتضمنه البرنامج الثقافي للمعرض من فعاليات وأنشطة متنوعة.