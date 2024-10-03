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«قطارات الاتحاد» تكشف هويتها المؤسسية الجديدة

«قطارات الاتحاد» تكشف هويتها المؤسسية الجديدة
4 أكتوبر 2024 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت شركة «قطارات الاتحاد» المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية، والمعروفة سابقاً بـ«الاتحاد للقطارات» هويتها المؤسسية الجديدة التي تشمل تحديث الاسم والشعار التجاري، إضافة إلى رؤيتها الاستراتيجية وقيمها ورسالتها المؤسسية.
وتجسد الهوية المؤسسية الجديدة الاستراتيجية الشاملة لـ«قطارات الاتحاد» خططها التوسعية وتطلعاتها المستقبلية إلى النمو والتطور المستمر.
ويمتاز الشعار المحدث للعلامة التجارية لـ«قطارات الاتحاد» بتصميمه المُستوحى من عين الصقر والتصميم الأمامي للقطار والسكة الحديدية.. لتعكس الهوية المؤسسية الجديدة صفات الصقر.

شبكة السكك الحديدية الوطنية
الإمارات
الاتحاد للقطارات
شركة الاتحاد للقطارات
الهوية المؤسسية
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