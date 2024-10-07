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علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تُطلع «مدرسة الشرطة الاتحادية» على الممارسات التدريبية

خلال الزيارة (من المصدر)
8 أكتوبر 2024 00:52

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفداً من مدرسة الشرطة الاتحادية في الشارقة على أفضل الممارسات التدريبية التطويرية التي تطبقها إدارة التأهيل الشرطي في مدينة العين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.
وتأتي الزيارة ضمن اهتمام الجهتين بإجراء مقارنات معيارية في مجال التعليم والتدريب وتبادل الخبرات والمعارف بين الجهتين التي تسهم في صقل كفاءات المنتسبين لديهم.
وكان العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، التقى الوفد برئاسة العميد علي عبدالله المطيري، مدير مدرسة الشرطة الاتحادية، حيث جرى بحث تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجهتين، وذلك بحضور رؤساء الأقسام وعدد من الضباط.

مدرسة الشرطة الاتحادية
شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
الشارقة
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
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