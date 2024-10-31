بلدية أبوظبي توعّي المكاتب الاستشارية والمقاولات بالسلامة والصحة المهنية

أبوظبي (الاتحاد)

حثت بلدية مدينة أبوظبي المكاتب الاستشارية، وشركات المقاولات ذات التصنيف عالي الخطورة على أهمية وإلزامية التقيد التام بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية في المواقع الإنشائية، وتوفير كل المتطلبات التي ينص عليها نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التوعوية التي نظمتها إدارة البيئة والصحة والسلامة في قاعة المجلس البلدي في مبنى بلدية مدينة أبوظبي، واستهدفت تعزيز وعي والتزام المكاتب الاستشارية، وشركات المقاولات بالإجراءات الوقائية التي من شأنها إيجاد بيئة عمل مثالية، وإيجابية، وصحية خالية من الحوادث.

وتضمنت محاور الورشة شرح متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وآلية مراقبة تطبيق هذه المتطلبات من حيث رفع التقارير الدورية، وتقارير الأنشطة، والتدقيق، وغير ذلك.

وحرصت الورشة على رفع مستوى معرفة كيانات قطاع البناء والإنشاء المسجلة حديثاً بمتطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.

وتشدد بلدية مدينة أبوظبي، من خلال هذه الورش التوعوية، على حتمية المحافظة على سلامة العاملين في قطاع البناء والإنشاء، وصون صحتهم العامة، كونها أولوية قصوى، حيث يعد هذا القطاع من أكثر القطاعات ذات الأنشطة الحساسة، مقارنة بجميع القطاعات والأعمال الأخرى.