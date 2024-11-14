الخميس 14 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية

سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
14 نوفمبر 2024 15:24

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، صباح اليوم الخميس، اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية، وذلك في مبنى الأكاديمية بالمدينة الجامعية في الشارقة.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية الاجتماع بالحضور من أعضاء مجلس الأمناء، مشيراً إلى أهمية جهود المجلس في تطوير مستوى الأكاديمية على كافة المستويات.

وناقش الاجتماع زيادة عدد أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية بعدد من الأكاديميين والمتخصصين ذوي الخبرة العلمية والعملية في مجال التخصصات المتوفرة بالأكاديمية، ما يسهم في الارتقاء بأعمال المجلس.

كما اطلع المجلس على خطط الأكاديمية لتخريج طلبة الأكاديمية للعام المقبل 2025م، إلى جانب مناقشة المساقات الدراسية المختلفة في كافة البرامج التي تطرحها الأكاديمية، ومقترح الدراسات العليا بها، وضرورة الاهتمام بجودة التعليم وأثره في تخريج كوادر على أعلى المستويات العلمية في كافة ما تقدمه الكلية من برامج دراسية متخصصة.

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يصدر قرارات إدارية للتكليف بمهام مسؤولية السلطة القضائية
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بشأن هيكل القيادة العامة لشرطة الإمارة

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بكلية الموسيقى بالأكاديمية، وإكمال تعيين الكوادر التدريسية والإدارية بها، ونظامها الدراسي، لتكون وفق أعلى المواصفات العالمية في توفير أفضل فرص الدراسة العلمية.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد تجول فور وصوله في مكتبة الأكاديمية، واطلع على ما تضمه من مراجع متنوعة في مختلف العلوم الإنسانية والفنون والمسرح، وغيرها من الكتب، إلى جانب نسخة من المعجم التاريخي للغة العربية.

حضر الاجتماع إلى جانب سموه، كل من الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور حبيب غلوم العطار، أمين عام جمعية المسرحيين، والدكتورة نادية الحساني عميد كلية الفنون بجامعة الشارقة، وإسماعيل عبد الله إسماعيل، أمين عام الهيئة العربية للمسرح، والدكتور يوسف عبدالله عيدابي المستشار الثقافي بدارة الدكتور سلطان القاسمي، وقاسم اسطنبولي مؤسس المسرح الوطني اللبناني (عبر تقنية الاتصال المرئي)، والدكتور بيتر بارلو، المدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
آخر الأخبار
كلباء والحميدي إلى نهائي كرة القدم في «شاطئية كلباء»
الرياضة
كلباء والحميدي إلى نهائي كرة القدم في «شاطئية كلباء»
اليوم 17:00
خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
اقتصاد
«المالية» توقع مذكرة تعاون مع هيئة المناطق الحرة في عجمان
اليوم 16:59
الإمارات تؤكد في «COP29» ضرورة مواصلة نهج الشراكة والتعاون لتمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار
علوم الدار
الإمارات تؤكد في «COP29» ضرورة مواصلة نهج الشراكة والتعاون لتمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار
اليوم 16:57
«راية الراشدي» تلغي هدف السعودية أمام أستراليا
الرياضة
«راية الراشدي» تلغي هدف السعودية أمام أستراليا
اليوم 16:50
دلجيت دوسانجه يحيي حفلاً في أبوظبي
الترفيه
دلجيت دوسانجه يحيي حفلاً في أبوظبي
اليوم 16:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©