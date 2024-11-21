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علوم الدار

زايد بن سلطان بن خليفة يُشيد بتميز وكفاءة خريجي أكاديمية ربدان

زايد بن سلطان بن خليفة يُشيد بتميز وكفاءة خريجي أكاديمية ربدان
22 نوفمبر 2024 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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نظَّمت أكاديمية ربدان لقاء الخريجين الثالث، بحضور ما يزيد على 100 خريج من منتسبي الجهات الوطنية المختلفة في الدولة.
حضر اللقاء، الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار في وزارة الخارجية، وأعضاء الإدارة العليا في الأكاديمية، إلى جانب أعضاء الهيئة التدريسية من مختلف برامج أكاديمية ربدان المتخصصة.
وأشاد الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان بالمستوى العالمي المُتقدم لخريجي أكاديمية ربدان، ودورهم الفاعل في منظومة السلامة والأمن والدفاع، والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.  
كما أشار إلى المكانة العالمية المرموقة للأكاديمية التي أصبحت تُضاهي مثيلاتها من مؤسسات التعليم العالي حول العالم، مؤكداً أن أكاديمية ربدان أصبحت محط فخر واعتزاز للجميع، ومثالاً يُحتذى به، بالنظر إلى ما حققته من إنجازات نوعيّة رائدة منذ تاريخ تأسيسها، وذلك في فترة قصيرة لا تتجاوز (10) سنوات.
من جانبه، رحَّب سالم سعيد السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، بخريجي الأكاديمية، مُعبِّراً عن فخره بإنجازاتهم وتفانيهم كسفراء وممثلين للأكاديمية في مختلف المؤسسات.
وقال السعيدي: «يتمتع خريجونا بأحد أعلى معدلات التوظيف على مستوى العالم، وهي فئة حصلت فيها أكاديمية ربدان على أعلى تصنيف من (5 نجوم) ضمن تقييم (كيو إس ستارز) العالمي».
وأضاف: «يسعدني ما ألمسهُ من طلبٍ كبير على خريجي أكاديمية ربدان في سوق العمل، وهو ما يعكس الأثر العميق والصفات الاستثنائية التي يتمتع بها خريجونا، ليُصبحوا محط أنظار المؤسسات والمنظمات المرموقة، ليس فقط في دولة الإمارات، بل على مستوى العالم».
وكرَّم الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان الخريجين الذين كان لهم دور مهم واستثنائي في إنجاح برامج الأكاديمية، التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، برنامج إرشاد الزملاء وبرنامج السفراء الخريجين.
وتخَّلل اللقاء العديد من الأنشطة والفعاليات التفاعلية والجلسات النقاشية الودية، كما تبادل الخريجون خلال مأدبة عشاء الأحاديث الودية، التي جسّدت عمق العلاقات الإيجابية بين خريجي الأكاديمية وتعاونهم الدائم، لتعزيز مهارتهم وقدراتهم العملية بعد تخرجهم.

زايد بن سلطان بن خليفة
أكاديمية ربدان
الإمارات
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