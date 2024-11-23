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تهنئة لرئيس الدولة وحاكم الشارقة من عبدالله بن سالم القاسمي بفوز فريق كرة اليد بنادي الشارقة بالبطولة الآسيوية

تهنئة لرئيس الدولة وحاكم الشارقة من عبدالله بن سالم القاسمي بفوز فريق كرة اليد بنادي الشارقة بالبطولة الآسيوية
24 نوفمبر 2024 00:01

رفع سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بمناسبة فوز فريق نادي الشارقة الرياضي بالبطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري.
وأكد سموه أن الإنجاز الآسيوي، الذي حققه فريق الشارقة، يُحسب لدولة الإمارات ورياضتها، ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على التفوق في مختلف المجالات، ودعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات.
وهنأ سموه مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي واللاعبين والجهازين الفني والإداري وجماهير ومحبي النادي وأبناء دولة الإمارات الذين دعموا الفريق خلال مشواره وحتى تتويجه بطلاً بالبطولة.

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المصدر: وام
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البطولة الآسيوية
البطولة الآسيوية لكرة اليد
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