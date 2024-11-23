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تهنئة لرئيس الدولة وحاكم الشارقة من سلطان بن أحمد القاسمي بفوز فريق كرة اليد بنادي الشارقة بالبطولة الآسيوية

تهنئة لرئيس الدولة وحاكم الشارقة من سلطان بن أحمد القاسمي بفوز فريق كرة اليد بنادي الشارقة بالبطولة الآسيوية
24 نوفمبر 2024 00:12

رفع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بمناسبة فوز فريق كرة اليد بنادي الشارقة الرياضي بالبطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري.
وأوضح سموه أن الإنجاز الآسيوي يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق لحصد اللقب، والوصول إلى منصات التتويج، ورفع علم الدولة في هذا المحفل الرياضي القاري.
وبارك سموه للاعبي فريق كرة اليد بنادي الشارقة الرياضي والجهازين الإداري والفني ومحبي النادي وأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا التتويج الرياضي.

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المصدر: وام
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