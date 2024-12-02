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علوم الدار

أحمد مبارك المزروعي: مسيرة الاتحاد تُجسد روح العزيمة والإصرار

أحمد مبارك المزروعي: مسيرة الاتحاد تُجسد روح العزيمة والإصرار
3 ديسمبر 2024 03:22

أبوظبي (وام)

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رفع معالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات، بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكّد معاليه، في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، أن هذه المناسبة الوطنية تُعد رمزاً لقيم الوحدة وتلاحم شعب دولة الإمارات تحت راية الاتحاد، الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون.
وقال معاليه إن مسيرة الاتحاد تُجسد روح العزيمة والإصرار، التي جعلت من الإمارات أنموذجاً يُحتذى به في التقدم والازدهار والريادة في مختلف المجالات.

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