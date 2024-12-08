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علوم الدار

«تريندز» يناقش دور البحث العلمي في استشراف مستقبل النزاعات

محمد العلي والسفير الأوكراني خلال اللقاء (من المصدر)
9 ديسمبر 2024 03:51

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات حلقة نقاشية استضاف خلالها دميترو سينيك، سفير جمهورية أوكرانيا لدى الدولة.
تركز النقاش خلال الجلسة على استعراض السبل العلمية والعملية لإنهاء الصراعات العالمية، وتعزيز فرص إحلال السلام في ظل التحديات الدولية الراهنة. 
كما تناول النقاش الدور الحيوي الذي تضطلع به مراكز الفكر في استشراف مستقبل النزاعات الدولية والإقليمية، وضرورة تعزيز التعاون بين الجهات البحثية وصناع القرار.
وفي بداية الحلقة النقاشية، رحب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات بالضيف، وشدد على أهمية الحوار الفكري وتعزيز دور مراكز الأبحاث في وضع رؤى تساهم في مواجهة الأحداث واستشرافها. 
وقال: إن الحلقات النقاشية التي ينظمها «تريندز»، ويستضيف فيها مسؤولين ومفكرين، تأتي ضمن سلسلة مبادراته الهادفة إلى تعزيز الحوار الفكري وتشجيع البحث العلمي كوسيلة للتغلب على التحديات العالمية.
بدوره، أشاد السفير الأوكراني بدور مركز تريندز العالمي ودراساته الاستشرافية، مؤكداً أهمية البحث العلمي في هذه المجالات.
وفي ختام الجلسة، قلد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز»، السفير دميترو سينيك «ميدالية تريندز البحثية»، تقديراً لدعمه المتواصل للبحث العلمي والمعرفة، ودوره البارز في تعزيز التفاهم الثقافي.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
أوكرانيا
محمد عبدالله العلي
الإمارات
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