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حاكم الشارقة يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ راشد بن سلطان بن خالد القاسمي

حاكم الشارقة يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ راشد بن سلطان بن خالد القاسمي
1 يناير 2025 20:56

قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء اليوم الأربعاء، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، واجب العزاء في وفاة الشيخ راشد بن سلطان بن خالد بن سلطان القاسمي.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس ضاحية مغيدر، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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حضر مجلس العزاء إلى جانب سموهم، كل من الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي، المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
حاكم الشارقة
سلطان القاسمي
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