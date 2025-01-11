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وليا عهد الشارقة والفجيرة يشهدان أفراح القواسم في مدينة كلباء

وليا عهد الشارقة والفجيرة يشهدان أفراح القواسم في مدينة كلباء
11 يناير 2025 18:57

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، عصر اليوم السبت، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، بمناسبة زفاف نجله الشيخ صقر بن هيثم القاسمي، على كريمة الشيخ خالد بن راشد القاسمي.

وقدم سموهم تهانيهم القلبية وتبريكاتهم، راجين المولى جل في علاه أن يبارك للعريسين ويجعله زفافا سعيداً، ويجمع بينهما في خير، ويرزقهما الذرية الصالحة.

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 كما حضر الحفل، الذي أقيم بمدينة كلباء، عدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية، وكبار رجال الدولة ورجال الأعمال وأعيان البلاد وأبناء القبائل وجمع كبير من مواطني ومقيمي الدولة.

تخللت حفل الاستقبال عروض فنية قدمتها الفرق الشعبية الإماراتية محتفين بأفراح القواسم من خلال الأهازيج المتنوعة التي تعكس مظاهر الفرح والبهجة.

المصدر: وام
أفراح القواسم
حفل الاستقبال
حفل استقبال
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
محمد بن حمد بن محمد الشرقي
سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي
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