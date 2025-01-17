«الإمارات للمحاسبة» يطلق برنامجاً لتعيين مشرفي منصة «واجب»

أبوظبي (وام)

أعلن جهاز الإمارات للمحاسبة إطلاق برنامج خاص لتعيين مشرفين متخصصين لمنصة «واجب»، في جميع الجهات الخاضعة للرقابة، بهدف تسهيل عملية الإبلاغ عن أي مخالفات تمس الموارد العامة في الجهات الحكومية، حرصاً من الجهاز على تحقيق تكامل تام للأدوار لما فيه المصلحة العامة.

وشدد الجهاز على أن نجاح هذا البرنامج مرهون بالدعم الكامل والتعاون المثمر من جميع الجهات والأفراد المعنيين، انطلاقاً من الإيمان بالمسؤولية المشتركة والهدف السامي المتمثل في حماية الموارد العامة وضمان استدامتها للأجيال المقبلة. وفي هذا الإطار، نظّم الجهاز ورشة تدريبية لتعريف المشرفين بمسؤولياتهم وتوعيتهم بضرورة الالتزام بتنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة وفعالية.

وتُعد منصة «واجب»، المخصصة للجهات الخاضعة التي أطلقها جهاز الإمارات للمحاسبة، قناة اتصال مبتكرة بين الجهاز ومشرفي الجهات الخاضعة الاتحادية، لاستقبال البلاغات المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية التي تقع ضمن اختصاص الجهاز.

وخلال الورشة، استعرض المتحدث الرسمي باسم جهاز الإمارات للمحاسبة، المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق مشرفي منصة «واجب» في الجهات الخاضعة للرقابة، وأبرزها: تقديم التقارير والبيانات المطلوبة إلى الجهاز بدقة وشفافية، وتوثيق الوقائع المتعلقة بالبلاغات، وتقديمها بشكل كامل وواضح، والتعاون التام مع الجهاز في الرد على أي استفسارات أو طلبات إضافية.

نزاهة

تم التأكيد على أهمية الالتزام بسرية المعلومات المتبادلة بين المشرفين وقطاع النزاهة ومكافحة الفساد في الجهاز، وتوضيح أنواع المخالفات التي ينبغي إحالتها إلى الجهاز، إضافة إلى شرح الضمانات والحوافز والصلاحيات التي يتمتع بها الجهاز أثناء التعامل مع البلاغات.