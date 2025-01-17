السبت 18 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات للمحاسبة» يطلق برنامجاً لتعيين مشرفي منصة «واجب»

جانب من الورشة (وام)
18 يناير 2025 02:14

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
أحمد سيف المهيري: دولتنا رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان
نهيان بن مبارك: التعليم يبني جسور التواصل بين الشعوب

أعلن جهاز الإمارات للمحاسبة إطلاق برنامج خاص لتعيين مشرفين متخصصين لمنصة «واجب»، في جميع الجهات الخاضعة للرقابة، بهدف تسهيل عملية الإبلاغ عن أي مخالفات تمس الموارد العامة في الجهات الحكومية، حرصاً من الجهاز على تحقيق تكامل تام للأدوار لما فيه المصلحة العامة.
وشدد الجهاز على أن نجاح هذا البرنامج مرهون بالدعم الكامل والتعاون المثمر من جميع الجهات والأفراد المعنيين، انطلاقاً من الإيمان بالمسؤولية المشتركة والهدف السامي المتمثل في حماية الموارد العامة وضمان استدامتها للأجيال المقبلة. وفي هذا الإطار، نظّم الجهاز ورشة تدريبية لتعريف المشرفين بمسؤولياتهم وتوعيتهم بضرورة الالتزام بتنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة وفعالية. 
وتُعد منصة «واجب»، المخصصة للجهات الخاضعة التي أطلقها جهاز الإمارات للمحاسبة، قناة اتصال مبتكرة بين الجهاز ومشرفي الجهات الخاضعة الاتحادية، لاستقبال البلاغات المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية التي تقع ضمن اختصاص الجهاز. 
وخلال الورشة، استعرض المتحدث الرسمي باسم جهاز الإمارات للمحاسبة، المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق مشرفي منصة «واجب» في الجهات الخاضعة للرقابة، وأبرزها: تقديم التقارير والبيانات المطلوبة إلى الجهاز بدقة وشفافية، وتوثيق الوقائع المتعلقة بالبلاغات، وتقديمها بشكل كامل وواضح، والتعاون التام مع الجهاز في الرد على أي استفسارات أو طلبات إضافية. 
نزاهة 
تم التأكيد على أهمية الالتزام بسرية المعلومات المتبادلة بين المشرفين وقطاع النزاهة ومكافحة الفساد في الجهاز، وتوضيح أنواع المخالفات التي ينبغي إحالتها إلى الجهاز، إضافة إلى شرح الضمانات والحوافز والصلاحيات التي يتمتع بها الجهاز أثناء التعامل مع البلاغات.

جهاز الإمارات للمحاسبة
أبوظبي
واجب
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: استثمار 5 مليارات دولار في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية
علوم الدار
حمدان بن محمد: استثمار 5 مليارات دولار في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية
اليوم 16:25
أطفال بجوار بقايا خيمة قصفتها غارة إسرائيلية قرب مجمع ناصر الطبي في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بدء تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في غزة غداً
18 يناير 2025
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تعلن عن خطة للاستجابة الصحية في غزة والضفة
18 يناير 2025
الأطفال أبرز ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 15 طفلاً أصيبوا يومياً بإعاقات تستمر مدى الحياة
18 يناير 2025
فلسطينيون يفرون من القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل 88 فلسطينياً خلال 24 ساعة
18 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©