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علوم الدار

افتتاح مسجد «سليم بن عمرو» بالحمرية

افتتاح مسجد «سليم بن عمرو» بالحمرية
23 فبراير 2025 01:08

الشارقة (وام)

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افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة مسجد «الصحابي سليم بن عمرو - رضي الله عنه»، في منطقة الحمرية غرب، ضمن المجمع السكني السياحي «أجمل مكان» والذي يستوعب 250 مصلياً من الرجال والنساء، وذلك لتلبية احتياجات قاطني ومرتادي المجمع خلال الشهر الفضيل.
وأشاد عبدالله خليفة يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، بالجهود المبذولة لإنجاز المشروع قبل حلول الشهر الكريم، مؤكداً أن الافتتاح يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز البنية التحتية الدينية في إمارة الشارقة، بما يتماشى مع خطة الإمارة التنموية.

الشؤون الإسلامية
الشارقة
الحمرية
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