سيف بن زايد يهنئ المكرّمين والفائزين بجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه بدورتها الحادية عشرة

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، المكرّمين والفائزين بجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه بدورتها الحادية عشرة التي سجّلت مشاركات غير مسبوقة تجاوزت 52 ألف مشاركة من 103 جنسيات، في لوحة قرآنية عالمية تعبّر عن وحدة القيم وروح المحبة لكتاب الله.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «تقديراً لجهود صنّاع الخير والداعمين لمسيرة العطاء الإنساني، سعدت ضمن حفل جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه بتكريم عدد من الشخصيات والجهات المُلهمة وفي مقدّمتهم المغفور له، بإذن الله، الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثلاً بأسرته الكريمة، ومؤسسة الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، ومركز جامع الشيخ زايد الكبير، ومؤسسة نور دبي، إضافة إلى سماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين، رئيس الدائرة الدينية لمسلمي جمهوية روسيا الاتحادية الصديقة.

كما شهدت توقيع اتفاقية«إطلاق مواهب التحبير» بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وجائزة التحبير، تعزيزاً للشراكات البنّاءة، ودعماً للموهوبين في خدمة كتاب الله.

وأهنئ جميع المكرّمين والفائزين بجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه بدورتها الحادية عشرة التي سجّلت مشاركات غير مسبوقة تجاوزت 52 ألف مشاركة من 103 جنسيات، في لوحة قرآنية عالمية تعبّر عن وحدة القيم وروح المحبة لكتاب الله.

نسأل الله أن يُبارك في جهود الجميع، ويجعل هذا العمل نوراً دائماً، وأثراً طيباً في خدمة الدين والوطن والإنسانية».