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علوم الدار

حميد عبيد الشامسي: خدمات متكاملة للأمهات والمواليد

البروفيسور حميد عبيد الشامسي
8 ابريل 2025 01:12

أبوظبي (وام)

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قال البروفيسور حميد عبيد بن حرمل الشامسي، استشاري، مدير خدمات الأورام في «برجيل القابضة»، إن يوم الصحة العالمي، الذي يصادف 7 أبريل من كل عام، يعد مناسبة عالمية لتسليط الضوء على القضايا الصحية المهمة، لافتاً إلى أنه خلال عام 2025، تنطلق حملة عالمية تمتد لمدة عام كامل للتركيز على صحة الأمهات والمواليد.
وأوضح أن هذه المبادرة تعكس التزاماً دولياً بتحسين رعاية الأمهات الحوامل والأطفال حديثي الولادة، مما يعزز فرصهم في حياة صحية وآمنة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد نموذجاً رائداً في تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة للأمهات والمواليد، من خلال استراتيجيات ومبادرات طموحة تهدف إلى تحقيق أعلى معايير الصحة والرفاهية.
وأوضح أنه مع انطلاق الحملة العالمية لصحة الأمهات والمواليد في يوم الصحة العالمي 2025، تؤكد دولة الإمارات التزامها بمواصلة جهودها في هذا المجال، لضمان حصول كل أم وطفل على رعاية صحية متكاملة وآمنة، مؤكداً أن الاستثمار في صحة الأجيال القادمة لا يُعتبر مسؤولية طبية فحسب، بل هو التزام مجتمعي يعزز من استدامة التنمية، ويضمن بناء مجتمع أكثر صحة وازدهاراً.

حميد الشامسي
الأورام
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يوم الصحة العالمي
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